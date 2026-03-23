Дмитриев высмеял «успехи» русофобской программы ЕС

Дмитриев: ЕС может насладиться успехом русофобской программы без нефти и газа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял политические векторы Евросоюза (ЕС). Свою позицию он высказал в соцсети X.

«Европа наконец-то может насладиться успехом как своей "зеленой", так и русофобской программы — нет нефти, нет газа», — написал он.

Ранее Дмитриев предрек Европе кризис с топливом через две-три недели. Также он высказался о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива, заявив, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке противники и партнеры России будут больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять в ЕС нефть и газ. Для этого, по его словам, необходим «сигнал». При этом, добавил он, России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».