Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива

Дмитриев: Противники России сильнее будут ценить ее роль как экспортера ресурсов

Противники и партнеры России сильнее будут ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов на фоне блокировки Ормузского пролива. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X.

«По мере того как мир вступает в эпоху дефицита, и глобальные цепочки поставок разрушаются, как партнеры, так и противники России будут еще больше ценить ее ключевую роль в качестве одного из трех ведущих мировых поставщиков нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других важнейших ресурсов и продуктов», — написал он.