Дмитриев заявил о попытке ЕС встать в очередь за российскими энергоресурсами

Дмитриев: Страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоресурсами

Европейские страны из-за надвигающегося крупнейшего энергетического кризиса попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами, но с гордостью займут ее конец. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

Политик прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, который перечислил меры по смягчению кризиса, принимаемые в ЕС для сдерживания роста цен на энергию и топливо. Специалист рассказал, что основными инструментами являются снижение налогов, субсидии населению, ограничение цен и прибыли компаний, реформы энергорынка.

По мнению Дмитриева, это не поможет. Он добавил, что вскоре государства ЕС попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами. «Очередь длинная — и они с гордостью займут ее конец», — подчеркнул он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что РФ может вернуться на рынок ЕС на фоне нефтегазового кризиса.