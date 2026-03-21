22:16, 21 марта 2026

Дмитриев: Страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоресурсами
Марина Совина (ночной редактор)

Европейские страны из-за надвигающегося крупнейшего энергетического кризиса попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами, но с гордостью займут ее конец. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

Политик прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, который перечислил меры по смягчению кризиса, принимаемые в ЕС для сдерживания роста цен на энергию и топливо. Специалист рассказал, что основными инструментами являются снижение налогов, субсидии населению, ограничение цен и прибыли компаний, реформы энергорынка.

По мнению Дмитриева, это не поможет. Он добавил, что вскоре государства ЕС попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами. «Очередь длинная — и они с гордостью займут ее конец», — подчеркнул он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что РФ может вернуться на рынок ЕС на фоне нефтегазового кризиса.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Дмитриев заявил о попытке ЕС встать в очередь за российскими энергоресурсами

    Подполье сообщило об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ

    На Украине мужчину мобилизовали во время минуты молчания

    В Петербурге арестовали мужчину по делу о публичных призывах к терроризму

    В России раскрыли подробности массового налета украинских дронов

    Захарова заявила о «воспаленной фантазии» врагов Венгрии

    На Западе обеспокоились предупреждением от России

    В США заявили о практически полностью выполненной миссии против Ирана

    В массовом ДТП с бензовозом в российском регионе погибли три человека

    Все новости
