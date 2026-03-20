В России высказались о сближении с ЕС на фоне нефтегазового кризиса

Депутат Ананских: РФ может вернуться на рынок ЕС на фоне нефтегазового кризиса

При определенных условиях Россия может вернуться на европейский рынок, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. О возможном сближении на фоне нефтегазового кризиса он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Сближение — это громко сказано, но, в принципе, при каких-то гарантированных долгосрочных поставках, я думаю, что обсуждение возвращения на европейский рынок возможно», — поделился депутат.

Сложно сказать, обратится ли Европейский союз к России для восстановления поставок в энергетической отрасли, убежден парламентарий.

«Знаете, мир так изменчив, поэтому трудно что-либо предполагать. Конечно же, если нефть будет по 150, то ситуация в мире будет совершенно другая, чем когда нефть была по 60. Случится ли это, когда случится, пока мы не можем прогнозировать, потому что много факторов, которые очень субъективны», — добавил он.

Эксперты связывают стремительное удорожание нефти с атаками США и Израиля на нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Ранее власти ближневосточной страны приостановили эксплуатацию участков своей ветки гигантского месторождения «Северное/Южный Парс» из-за угрозы повторения ракетных ударов.

Недавний обстрел стал первой крупной атакой на иранскую энергетическую инфраструктуру с момента начала конфликта, отмечало агентство Bloomberg. После этого биржевые цены на нефть и природный газ в Европе перешли к стремительному росту. В четверг, 19 марта, стоимость газа в регионе достигла максимума с конца 2022 года, поднявшись до 850 долларов за тысячу кубометров. Что касается нефти, то эксперты не исключили ее дальнейшего подорожания до 200 долларов за баррель в случае затяжных атак США по энергетическим объектам в Иране.

