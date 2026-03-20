Россия
06:03, 20 марта 2026

В России высказались о сближении с ЕС на фоне нефтегазового кризиса

Депутат Ананских: РФ может вернуться на рынок ЕС на фоне нефтегазового кризиса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

При определенных условиях Россия может вернуться на европейский рынок, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. О возможном сближении на фоне нефтегазового кризиса он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Сближение — это громко сказано, но, в принципе, при каких-то гарантированных долгосрочных поставках, я думаю, что обсуждение возвращения на европейский рынок возможно», — поделился депутат.

Сложно сказать, обратится ли Европейский союз к России для восстановления поставок в энергетической отрасли, убежден парламентарий.

«Знаете, мир так изменчив, поэтому трудно что-либо предполагать. Конечно же, если нефть будет по 150, то ситуация в мире будет совершенно другая, чем когда нефть была по 60. Случится ли это, когда случится, пока мы не можем прогнозировать, потому что много факторов, которые очень субъективны», — добавил он.

Материалы по теме:
Ормузский пролив: где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
Ормузский пролив:где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
5 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Эксперты связывают стремительное удорожание нефти с атаками США и Израиля на нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Ранее власти ближневосточной страны приостановили эксплуатацию участков своей ветки гигантского месторождения «Северное/Южный Парс» из-за угрозы повторения ракетных ударов.

Недавний обстрел стал первой крупной атакой на иранскую энергетическую инфраструктуру с момента начала конфликта, отмечало агентство Bloomberg. После этого биржевые цены на нефть и природный газ в Европе перешли к стремительному росту. В четверг, 19 марта, стоимость газа в регионе достигла максимума с конца 2022 года, поднявшись до 850 долларов за тысячу кубометров. Что касается нефти, то эксперты не исключили ее дальнейшего подорожания до 200 долларов за баррель в случае затяжных атак США по энергетическим объектам в Иране.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о необходимости оставить Зеленского в живых. Зачем?

    Раскрыта стратегия Ирана по дальнейшему ведению войны с США

    У водителей одного типа транспорта начнут проверять документы в полях и лесах

    В США пришли в ужас из-за «катастрофического» шага Израиля против Ирана

    На Западе выразили недоумение из-за реакции Трампа на атаки Ирана

    Возможный доход Успенской за один концерт в Москве превысил 85 миллионов рублей

    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

    В России высказались о сближении с ЕС на фоне нефтегазового кризиса

    Женщина прослыла среди родни психопаткой из-за доброты своего мужа

    Мужчина изменил актрисе с ее матерью и признался в этом

    Все новости
