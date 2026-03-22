Дмитриев предрек Европе кризис с топливом через две-три недели

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек Европе кризис с топливом через две-три недели. Сценарий развития событий он раскрыл в соцсети X, передает РИА Новости.

Как обратило внимание агентство, пользователи в комментарии к этому посту поинтересовались, откуда у Дмитриева такие сведения. В частности, один из комментаторов спросил, нет ли у политика «копии сценария фильма, который мы сейчас смотрим».

На этот вопрос Дмитриев ответил утвердительно. «У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление. Многие неверные решения делаются на основе ложных нарративов и неспособности исправить ошибки», — написал он.

Ранее Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива. По его словам, на фоне ситуации на Ближнем Востоке противники и партнеры России будут больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов.