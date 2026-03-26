15:04, 26 марта 2026

Названа главная проблема самого дорогого смартфона Samsung

В Android Police назвали главной проблемой Samsung Galaxy S26 Ultra автономность
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Samsung Galaxy S26 Ultra уступает китайским конкурентам по времени автономной работы. Об этом сообщает издание Android Police.

Galaxy S26 Ultra — самый дорогой телефон Samsung из классической линейки, в США он стоит 1300 долларов (107 тысяч рублей). Журналист медиа Том Бедфорд сделал подробный обзор флагмана и назвал его главный недостаток. Специалист заявил, что аппарат отличается сокращенным временем автономной работы по сравнению с конкурентными моделями.

По словам Бедфорда, несколько лет назад он бы назвал батарею емкостью 5000 миллиампер-часов достаточно большой, но сейчас некоторые смартфоны имеют аккумулятор с емкостью в два раза больше. В материале говорится, что флагман Samsung обладает множеством высококлассных функций — к сожалению, они заметно потребляют заряд батареи.

«Даже при щадящем использовании телефон иногда с трудом обеспечивал работу в течение целого дня», — посетовал автор. В качестве примера журналист привел недорогой смартфон OnePlus 15R, который имеет батарею емкостью 7400 миллиампер-часов и может работать несколько дней. Xiaomi Poco X8 Pro Max, который вызвал у специалиста приятные ощущения, и вовсе получил аккумулятор на 8500 миллиампер-часов.

25 марта Samsung представила недорогие смартфоны Galaxy A37 и A57. Устройства получили экран Super AMOLED, процессор Exynos и тройную камеру.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Обманутая мошенниками девочка позволила украсть многомиллионные сбережения родителей

    Россия предложила Китаю объединить усилия для мира на Ближнем Востоке

    Все новости
