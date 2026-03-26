Samsung выпустила дешевые смартфоны

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 26 марта 2026Наука и техника

Samsung выпустила новые недорогие смартфоны Galaxy A37 и A57
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung представила недорогие смартфоны Galaxy A37 и A57. На это обратило внимание издание GSM Arena.

По мнению журналистов портала, дешевые устройства являются преемниками старых аппаратов, но отличаются более высокой производительностью и поддерживают функции искусственного интеллекта (ИИ). Младший девайс Galaxy A37 имеет пластиковый корпус, 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 120 герц, процессор Exynos 1480 и 6/128 гигабайт памяти. Он получил тройную камеру с модулями на 50, 8 и 5 мегапикселей, а также аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Galaxy A57 отличается наличием металлического корпуса, более мощного процессора Exynos 1680 и дисплея Super AMOLED+. Также вместо 8-мегапиксельного объектива он получил модуль разрешением 12 мегапикселей.

«Galaxy A57 — более производительный вариант с более новым чипом, увеличенной испарительной камерой и более продвинутыми вариантами памяти», — заметили авторы медиа. Устройства вышли с Android 16 и будут получать обновления в течение шести лет.

Информация о ценах не раскрывается — Samsung сообщит об этом 10 апреля, когда аппараты появятся в продаже.

Ранее журналисты издания Android Authority нашли в новых смартфонах Samsung Galaxy S26 много предустановленных программ, которые занимают около 17 гигабайт. К ним отнесли приложения партнеров корейской компании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok