Смартфоны Samsung оказались забиты «мусором»

В смартфонах Samsung Galaxy S26 нашли мусорные приложения на 17 гигабайт

В новых смартфонах Samsung Galaxy S26 обнаружили много предустановленных программ, которые занимают около 17 гигабайт. Об этом сообщает издание Android Authority.

Изучив новый аппарат Galaxy S26 Ultra, журналисты медиа заявили, что смартфон оказался забит «мусором». В нем обнаружили излишнее количество предустановленных программ: Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) от Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Spotify, приложения Microsoft — Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook и прочие.

Также в памяти смартфона нашли два магазина приложений — Play Store и Galaxy Store, голосовые помощники Gemini и Bixby, два браузера — Samsung Browser и Chrome, два почтовых клиента — Gmail и Outlook. Специалисты удивились, что смартфон Galaxy S26 Ultra, который стоит в рознице 1300 долларов (около 103 тысяч рублей), забит малополезными для большинства пользователей программами и приложениями с дублирующим функционалом.

Журналисты подсчитали, что предустановленное программное обеспечение (ПО) заняло 17 гигабайт памяти. Если сложить место на диске, которое использует операционная система, окажется, что из коробки смартфон уже заполнен на 40 гигабайт.

В начале марта стало известно, что российским спортсменам не выдали спонсорские смартфоны на Паралимпиаде-2026. Ранее подобная ситуация с российскими спортсменами произошла на зимней Олимпиаде.