Российским спортсменам не выдали смартфоны на Паралимпиаде

Российские спортсмены не получили спонсорские смартфоны на Паралимпиаде-2026

Российским спортсменам не выдали спонсорские смартфоны на Паралимпиаде-2026. Об этом сообщает ТАСС.

Смартфоны Samsung входят в комплект подарков спортсменам от Международного паралимпийского комитета (МПК). Однако российские атлеты их не получили.

Директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс заявил, что организация не выдала смартфоны россиянам из-за санкций. «Однако МПК будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугам для спортсменов», — отметил Спенс.

Ранее подобная ситуация с российскими спортсменами произошла на зимней Олимпиаде. Конькобежка Ксения Коржова сумела получить телефон, но организаторы отобрали его через 20 минут.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть российских спортсменов, они будут соревноваться с флагом и гимном.

