13:19, 5 марта 2026Спорт

У российской конькобежки отобрали подаренный на Олимпиаде смартфон

У конькобежки Коржовой отобрали подаренный на Олимпиаде спонсорский смартфон
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

У российской конькобежки Ксении Коржовой отобрали подаренный на Олимпиаде спонсорский смартфон. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пришли просто в "Самсунг" посмотреть. Меня начали зазывать ассистенты магазина. Объясняю, что я не имею права получать телефон. Они говорят: "Да все окей". Через 20 минут звонят и говорят: "Здравствуйте. Верните, пожалуйста, телефон"», — сказала Коржова.

Ранее сообщалось, что спортсменам из России на Олимпиаде не выдали спонсорские смартфоны. «В Олимпийской деревне в Бормио распаковали экипировку: всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту. Ладно, мы здесь не за гаджетами», — так рассказывал об этой ситуации серебряный призер соревнований по ски-альпинизму Никита Филиппов.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо принимали участие 13 российских спортсменов. Они соревновались в нейтральном статусе.

