Американцы начали воевать из отелей на удаленке

NYT: Удары Ирана вынудили военных США воевать из отелей

Удары по американским военным базам вынуждают военнослужащих армии США координировать ход боевых действий в удаленном формате прямо из офисов и отелей в странах Персидского залива. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Большая часть наземных вооруженных сил, по сути, ведет войну, работая удаленно, за исключением пилотов и экипажей истребителей, которые эксплуатируют и обслуживают боевые самолеты и наносят удары», — отмечает издание.

Зная это, иранский Корпус стражей исламской революции призывает местное население сообщать о реальной дислокации американских солдат и офицеров.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговорщики от Ирана молят американцев о прекращении войны.