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14:59, 17 апреля 2025Культура

Вышедшему из колонии Ефремову предложат роль в крупном проекте

Герман-младший предложит Ефремову роль в фильме об Эйзенштейне
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Режиссер Алексей Герман-младший сообщил, что вышедший из колонии актер Михаил Ефремов может сыграть в его новом фильме. Его слова приводит «КП-Петербург».

«Если у него будет хорошо со здоровьем, я хочу его попробовать на одну из ролей. Это большой проект», — заявил Герман. По его словам, речь идет о картине, посвященной советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну.

Кинематографист отметил, что прошлые ошибки Ефремова не помешают ему получить роль. «Я знаю Мишу, он свою боль, свой страх и скорбь, наверное, искупил», — сообщил Герман. Он добавил, что актера необходимо поддержать после условно-досрочного освобождения (УДО).

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее продюсер Евгений Морозов сообщил, что Ефремов после УДО станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. По его словам, гонорары артиста будут в разы больше, чем у его коллег Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова.

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