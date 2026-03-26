Быстров обвинил Карпина в неуважении к болельщикам сборной России

Владимир Быстров обвинил Валерия Карпина в неуважении к болельщикам сборной РФ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Экс-игрок обвинил специалиста в неуважении к болельщикам сборной. «Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. А не вызывать 40-30 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2», — отметил Быстров.

Ранее Карпин вызвал 31 футболиста на мартовские матчи сборной России. 27 марта команда в Краснодаре проведет товарищескую игру с Никарагуа, а спустя четыре дня в Санкт-Петербурге примет Мали.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.