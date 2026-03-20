11:13, 20 марта 2026

Назван окончательный состав сборной России по футболу на мартовские матчи

Сафонов и Головин попали в окончательный состав сборной России на матчи в марте
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов. Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав команды на товарищеские матчи в марте. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список попал 31 футболист. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин. Хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян и его коллега Алексей Миранчук из «Атланта Юнайтед», присутствовавшие в расширенном списке, в окончательный состав не попали.

Команда Карпина проведет две товарищеские игры в марте. 27 марта россияне сыграют в Краснодаре с Никарагуа. Спустя четыре дня сборная в Санкт-Петербурге примет Мали.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Стало известно о недвижимости Агутина за рубежом

    В ЕС сделали неутешительный вывод после саммита

    Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

    Все новости
