11:43, 11 марта 2026Спорт

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на мартовские матчи

Сафонов и Захарян попали в расширенной состав сборной России на мартовские матчи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список вошли 40 футболистов. Среди них голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, а также хавбеки Алексей Миранчук и Александр Головин, выступающие за «Атланту» и «Монако» соответственно.

Когда Карпин назовет окончательный состав — не уточняется. 27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с Никарагуа. Спустя четыре дня команда в Санкт-Петербурге примет Мали.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

