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08:25, 29 апреля 2025Силовые структуры

Таиланд выдал находящегося в международном розыске за вымогательство россиянина

Таиланд депортировал на родину находившегося в международном розыске россиянина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

Таиланд депортировал в Москву россиянина, жителя Приморского края Александр Вербу, находящегося в международном розыске за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, представители компетентных органов Королевства Таиланд передали фигуранта российским полицейским. Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Официальный представитель МВД России отметила, что сведения об обнаружении и задержании Вербы были получены от таиландских партнеров благодаря взаимодействию по каналам Интерпола. Он будет доставлен в Россию.

По данным правоохранителей, с 2008 по 2013 год мужчина являлся участником криминальной группы, действовавшей в Арсеньеве.

По информации Генеральной прокуратуры (ГП) России, фигурант является братом лидера организованной группы Владислава Вербы. В марте 2013 года члены группы напали на бизнесмена. Они избили его и под угрозой огнестрельного оружия требовали передать им шесть миллионов рублей. Таким образом, он отдал злоумышленникам автомобиль и сельско-хозяйственную технику и два миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Владислава Вербу задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его брату удалось скрыться за границей. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области осудили мужчину за вымогательство денег у священнослужителя.

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