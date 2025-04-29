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10:10, 29 апреля 2025Силовые структуры

Трое приятелей надругались над девушкой-инвалидом в туалете российского торгового центра

В Москве задержаны 3 мужчин, надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете ТЦ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержаны трое мужчин, надругавшихся над 18-летней девушкой-инвалидом в туалете торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ЧП произошло 26 апреля в ТЦ, расположенном на Зеленом проспекте. Тогда фигуранты поочередно надругались над ранее незнакомой 18-летней пострадавшей.
 
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за изнасилование пенсионерки 1959 года рождения в парке.
 

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