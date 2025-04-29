В Конгрессе представили резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Трампу

Американский конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил сам политик в соцсети X.

«Я представил резолюцию об импичменте Трампу по нескольким статьям. Дональд Трамп не стоит выше закона, и когда он игнорирует конституцию, он должен нести за это ответственность», — отметил он.

В числе статей об импичменте Танедар указал такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Он заявил, что его команда добилась исторических результатов.