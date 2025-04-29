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10:07, 29 апреля 2025Мир

В Конгрессе представили резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Трампу
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил сам политик в соцсети X.

«Я представил резолюцию об импичменте Трампу по нескольким статьям. Дональд Трамп не стоит выше закона, и когда он игнорирует конституцию, он должен нести за это ответственность», — отметил он.

В числе статей об импичменте Танедар указал такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Он заявил, что его команда добилась исторических результатов.

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