Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства

Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы

Президент США Дональд Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться», — отметил Трамп. Он добавил, что планирует нанимать в свою команду новых людей, «компетентных и трудолюбивых патриотов», вместе с которыми он сможет привести США к золотому веку.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря введенным ранее пошлинам.