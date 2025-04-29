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00:59, 29 апреля 2025Мир

Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства

Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться», — отметил Трамп. Он добавил, что планирует нанимать в свою команду новых людей, «компетентных и трудолюбивых патриотов», вместе с которыми он сможет привести США к золотому веку.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря введенным ранее пошлинам.

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