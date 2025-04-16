Трамп заявил о рекордном заработке США благодаря пошлинам

Трамп: США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

США получают рекордные суммы благодаря ранее введенным импортным пошлинам. О рекордном заработке заявил президент страны Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

По словам главы государства, благодаря доходам от тарифов дешевеют почти все товары в стране.

«Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря пошлинам, при этом стоимость почти всех товаров снижается, включая бензин, продовольствие и почти все остальное. Инфляция также снижается. Обещания даны, обещания сдержаны», — подчеркнул Трамп.

Трамп анонсировал введение торговых пошлин более чем для 75 стран мира 2 апреля, их размер составил от 10 до 50 процентов. В результаты мировые рынки отрицательно реагировали на это решение: индексы крупных фондовых бирж снижались до рекордных значений. Позднее глава государства отложил это решение на 90-дневный срок, снизив взымаемую пошлину до 10 процентов для стран, которые не стали вводить ответные меры.

Китай зеркально увеличил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов. В комитете по тарифам Госсовета КНР заявили, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла. В ответ США подняли ставку пошлин до 145 процентов.