Предсказано долгосрочное влияние пошлин Трампа на мировую экономику

Экономист Хорошилов предрек негативный эффект для мировой экономики из-за Трампа

Введение тарифных пошлин президентом США Дональдом Трампов в отношении более чем 75 стран мира окажет негативное влияние на мировой экономический рост, а также снизит спрос и цены на экспортные товары России. Об этом сообщил «Ленте.ру» Евгений Хорошилов, руководитель отдела экономических исследований Института США и Канады имени Г.А. Арбатова (ИСКРАН).

«Тарифная политика Трампа в краткосрочной перспективе окажет негативное влияние на мировой экономический рост. Ряд экономистов говорят о достаточно высоких шансах глобальной рецессии. Это может снизить спрос и цены на экспортируемые Россией товары, что, конечно же, будет негативным фактором», — сказал Хорошилов.

В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, тарифная политика Трампа ускорит распад мировой экономической системы на блоки под влиянием геополитических факторов, а также будет влиять на рост протекционизма во внешней торговле. Кроме того, пошлины могут усугубить кризис во Всемирной торговой организации и других глобальных экономических и финансовых институтах.

Он отметил, что трансформация мировой экономической системы, в том числе под действием политики Трампа, открывает для России определенные возможности, которыми необходимо воспользоваться.

Специалист допустил, что отсрочка от введения пошлин после окончания 90-дневного периода будет возможна в индивидуальном порядке: в зависимости от хода двусторонних переговоров.

Однако в целом прогнозирование следующих шагов администрации Трампа в тарифной сфере представляется крайне неблагодарным занятием Евгений Хорошилов руководитель отдела экономических исследований ИСКРАН

По его мнению, оценить долгосрочное влияние тарифов Трампа на мировой экономический рост сегодня не представляется возможным, в том числе из-за отсутствия ясности с окончательными ставками. Как сообщил руководитель отдела экономических исследований, влияние пошлин на экономический рост будет сильно отличаться от страны к стране.

2 апреля Трамп анонсировал введение торговых пошлин более чем для 75 стран мира. В результаты мировые рынки отрицательно реагировали на это решение: индексы крупных фондовых бирж снижались до рекордных значений. Позднее президент США отложил это решение на 90-дневный срок, снизив взымаемую пошлину до 10 процентов на этот период.