Уехавшая из России Исинбаева купила элитную квартиру в Москве

Shot: Исинбаева купила элитную квартиру в Москве за 76 млн рублей в 2022 году

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева купила элитную квартиру в Москве после переезда из России. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Спортсменка приобрела недвижимость в августе 2022 года, когда решила остаться в Испании. Она купила квартиру на 20-м этаже жилого комплекса (ЖК) «Акватория» на Ленинградском шоссе. Площадь жилья составляет почти 121 квадратный метр, а стоимость — около 76 миллионов рублей.

По данным канала, Исинбаева также владеет квартирой в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице площадью 98,4 квадрата. Сейчас спортсменка живет вместе с семьей на испанском острове Тенерифе, где у нее есть таунхаус, купленный в ипотеку.

Ранее сообщалось, что долг Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой вырос до 1,1 миллиона рублей.