Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Брэндон Накашима
Мадрид (м)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
09:27, 29 апреля 2025Спорт

Долг Исинбаевой перед ФНС вырос

Shot: Долг Исинбаевой перед ФНС вырос до 1,1 миллиона рублей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Долг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По обновленной информации, экс-спортсменка задолжала 1 130 123 рубля. В 2024-м долг составлял 465 488 рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Исинбаеву и назвала ее предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    Украина десятки раз атаковали Россию после призыва Зеленского к прекращению огня

    В российском городе задержан похитивший ребенка с детской площадки мужчина

    Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

    Названа облегчающая боль в спине и шее поза для сна

    В Сириусе открылся крупнейший на юге России курортный кластер

    В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

    Спрос россиян на доставку машин из-за рубежа заметно вырос

    Россия запустит к Луне 6 автоматических аппаратов

    Россия направила авиацию МЧС в охваченный огнем порт Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости