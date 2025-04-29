Shot: Долг Исинбаевой перед ФНС вырос до 1,1 миллиона рублей

Долг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По обновленной информации, экс-спортсменка задолжала 1 130 123 рубля. В 2024-м долг составлял 465 488 рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Исинбаеву и назвала ее предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.