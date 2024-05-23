Стало известно о долгах Исинбаевой перед ФНС

SHOT: у Елены Исинбаевой долг в размере 465 тысяч рублей перед ФНС

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 465 488 рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации источника, спортсменке нужно погасить задолженность. В противном случае ее российские счета будут заблокированы.

Ранее сообщалось о долгах перед ФНС российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в размере 49 тысяч рублей. Позже эту информацию опровергли.

В июле прошлого года издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что спортсменка имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Исинбаева заявила, что считает себя «гражданином мира» и продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).