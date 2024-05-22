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16:11, 22 мая 2024Спорт

Наличие задолженности у Овечкина перед ФНС опровергли

«Матч ТВ»: у хоккеиста Александра Овечкина нет задолженности перед ФНС

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

У российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина нет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Опровержение опубликовал «Матч ТВ», который ссылается на источник, близкий к игроку.

По его словам, информация о долгах появилась вследствие технической ошибки. «ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки Александра. Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», — заявил источник.

О задолженности ИП Овечкина в размере 49 тысяч рублей ранее сообщил Mash. Уточнялось, что в связи с этим был заблокирован счет компании игрока.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018.

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      Алексей Гусев
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