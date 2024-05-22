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11:16, 22 мая 2024Спорт

Стало известно о долгах Овечкина перед ФНС

Стало известно о долге Овечкина в размере 49 тысяч рублей перед ФНС

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Mash.

По информации источника, ИП хоккеиста имеет долг в размере 49 тысяч рублей. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров, а также другой деятельностью спортивного характера. После проверки ФНС заблокировала счет.

11 мая стало известно, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. ФНС начала проверку бизнесов спортсмена и заблокировала часть счетов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018. 38-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах.

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      Алексей Гусев
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