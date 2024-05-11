Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
14:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Джек Дрэйпер
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Маркос Гирон
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Рим (м)
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Балтика
Сегодня
21:30 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
10:35, 11 мая 2024Спорт

Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей

Mash: экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 306 миллионов рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, точная сумма долга — 306 242 929 рублей. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку бизнесов спортсмена и заблокировала часть счетов, в том числе, счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда.

Как отмечает Mash, в настоящее время Нурмагомедов вкладывает средства в отели в Турции и стартапы в ОАЭ. Эта деятельность также заинтересовала ФНС.

Ранее Нурмагомедов сравнил жизнь с деньгами и без. Он заявил, что без денег жизнь более счастливая, и назвал их проблемой.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м MMA Junkie назвал его лучшим тренером года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

      Путин пообещал вернуть мир в Донбасс

      МИД связал остановку работы финских предприятий с русофобской повесткой

      Спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощной магнитной бури

      В России высказались о проекте гарантий безопасности ЕС для Украины

      Качество высшего образования в России оценили

      Япония уничтожит препараты от COVID-19 на 2 миллиарда долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше