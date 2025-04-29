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17:35, 29 апреля 2025Бывший СССР

Украинских военкомов решили отправить на фронт

Генштаб ВСУ: На Украине сотрудников ТЦК без боевого опыта отправят на фронт
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата) без боевого опыта и ограничений по здоровью отправят на фронт. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие ТЦК без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий», — говорится в заявлении ведомства.

В украинском Генштабе добавили, что на должности отправленных на фронт военкомов назначат бойцов ВСУ, ранее получивших ранения и не способных выполнять боевые задачи. Как сказано в заявлении, 70 процентов сотрудников ТЦК уже имеют боевой опыт, а около половины получили ранения на передовой.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до девяти тысяч жалоб на насильственную мобилизацию. Он обратил внимание, что при этом президент страны Владимир Зеленский называл подобные случаи единичными.

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