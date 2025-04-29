В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Новосибирска произошла задержка 15 рейсов

В аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов. Об этом свидетельствуют данные табло воздушной гавани этого российского города.

Уточняется, что отложено прибытие 15 самолетов. Среди них — рейсы авиакомпании S7 из Перми, Петропавловска-Камчатского, Братска, Сургута, Омска, Москвы, Горно-Алтайска, Уфы, Казани, Сочи, Самары, Иркутска, Минеральных Вод.

Задержки составляют от нескольких минут до четырех часов. Кроме того, отменен один рейс из Абакана.

Ранее апрельский снегопад сорвал работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино). Из-за неблагоприятных погодных условий воздушную гавань пришлось временно закрыть.

