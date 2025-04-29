В Германии назвали план Трампа по Украине капитуляцией Киева

Глава МО Писториус: План Трампа по Украине является капитуляцией Киева

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине представляет собой капитуляцию Киева. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус, его слова передает Tagesspiegel.

«Предложение для Киева, которое до сих пор обсуждается, является чем-то, что Украина могла получить еще год назад, капитулировав при этом. То есть, по большому счету, она бы отказалась от всего, не получила членства в НАТО, а также необходимых гарантий безопасности», — заявил министр.

При этом Писториус выразил надежду на то, что Вашингтон не станет отказываться от военной и финансовой поддержки Киева. Но если это произойдет, то, по его словам, «Берлин готов сделать все, чтобы компенсировать уход американской стороны».

21 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. В настоящее время Вашингтон ожидает ответа от Киева на предложения.