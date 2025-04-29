В Киеве анонсировали новые переговоры США и Украины по недрам

Офис президента: Украина и США проведут 29 апреля новые переговоры по недрам

Украина и США проведут во вторник, 29 апреля, новые переговоры по соглашению о недрах. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, Киев и Вашингтон могут уже «скоро» заключить сделку по недрам. Однако точную дату подписания соглашения представитель офиса президента Украины не назвал.

Ранее стало известно, что сделка по полезным ископаемым между США и Украиной будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные энергетические активы. Об этом заявили высокопоставленные украинские чиновники.