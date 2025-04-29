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16:38, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Раде заждались главу МИД

Нардеп Гончаренко: В Раде полтора месяца ждут главу МИД Сибигу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига полтора месяца не приходит в Верховную Раду, чтобы отчитаться о переговорах с США. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты вызвали его полтора месяца назад, но тот не появляется в парламенте. Нардеп заключил, что это свидетельство полного неуважения к парламенту и к избирателям. Гончаренко отметил, что у депутатов много вопросов по поводу переговоров. Он добавил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко доложил депутатам, что даст ответ на вопрос о сроке появления Сибиги в парламенте, когда сам будет знать его.

«Дальше в зале были аплодисменты. Не понимаю, чего аплодировать этому бездействию?» — написал нардеп.

Ранее пресс-служба Кремля вновь напомнила о готовности к международному диалогу по Украине. «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий», — говорится в публикации на сайте ведомства.

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