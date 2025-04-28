В Кремле вновь напомнили о готовности к международному диалогу по Украине

Кремль: Россия готова к международному диалогу по Украине

Россия готова к конструктивному международному диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Москва вновь напомнила в заявлении о перемирии в честь 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий», — говорится в публикации.

В Кремле уточнили, что под конструктивным диалогом понимаются переговоры, которые позволят устранить причины конфликта на Украине.

В заявлении Киев призвали последовать примеру Москвы и соблюдать режим прекращения огня. В Кремле подчеркнули, что в случае нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины российские войска дадут ответ.