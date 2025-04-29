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13:07, 29 апреля 2025Россия

В России опубликовали инструкцию для жен возвращающихся с СВО бойцов

Психолог Дунаева подготовила памятку для семей возвращающихся с СВО бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Психолог Мария Дунаева подготовила инструкцию для жен участников специальной военной операции (СВО), возвращающихся из зоны боевых действий. Памятка опубликована в Telegram-канале «АНО Женский фронт».

Супругам бойцов советуют начать с подготовки дома и семьи к возвращению военнослужащего: уменьшить уровень шума, обеспечить ему возможность уединения. Также женщинам рекомендуют осознать и принять тот факт, что их супруг вернется другим человеком.

Во время разговоров следует проявлять терпение и внимание, а также слушать, не перебивать и ценить оказанное доверие. Помимо этого, в памятке призывают избегать фраз «ты изменился», «раньше ты был другим», «когда ты уже вернешься к нормальной жизни?».

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В общении, по мнению психолога, также может помочь зрительный контакт, простые и ясные фразы без двусмысленностей и недосказанности, выражение поддержки и упоминание имени супруга.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО бойцов терпеть побои и целовать ноги мужьям, поскольку те шли отдавать свои жизни за Родину. В свою очередь журналист Анастасия Кашеварова заявила, что замеченные в проявлении домашнего насилия ветераны СВО с посттравматическим стрессовым расстройством проявляют слабость, а их семьи находятся в беззащитном положении.

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