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18:52, 29 апреля 2025Моя страна

В России появился первый Гастротуристический атлас

В России появился первый Гастротуристический атлас локальной кухни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России появился первый интерактивный Гастротуристический атлас локальной кухни с рекомендациями от лучших молодых шеф-поваров страны. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» от организаторов гастрономического конкурса «Лавры» и сервиса «Яндекс Путешествия».

Новая цифровая платформа позволит планировать гастротуры с маршрутами по ресторанам, где готовят знаковые для региона блюда. Рассказывать о локальной кухне будут непосредственно местные повара. Так, бренд-шеф кафе Sample coffee из Ростова-на-Дону Степан Галусто рекомендует попробовать в городе донскую уху и пироги с мясом по старинным казачьим рецептам, а шеф-повар самарского «Чиполучо» Евгений Калинин советует волжских раков и булочку Неклютинку.

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«Гастротуристический атлас — естественное продолжение философии национального конкурса. Благодаря "Лаврам" мы открываем новых звезд индустрии и даем молодым талантам возможность заявить о себе на всю страну. Теперь их знания становятся доступны всем, кто хочет глубже понять гастрономическую культуру России», — подчеркивает ресторатор и руководитель проекта винный город «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

Отмечается, что база будет ежегодно пополняться новыми городами и именами, отражая разнообразие гастрономической культуры России. «Гастрономия всегда была важной частью настоящего путешествия. Поэтому мы поддержали проект и хотим превратить каждую поездку наших пользователей в незабываемый опыт», — подытожил руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон.

В августе были названы топ-7 городов России для любителей локальной кухни. В частности, в него вошли Красноярск и Калининград.

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