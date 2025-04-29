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16:31, 29 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали о недопониманиях со странами Средней Азии

Депутат Затулин: У России есть недопонимания со странами Средней Азии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Между странами Средней Азии и Россией есть недопонимания, однако они не представляю большой угрозы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил , что ситуация в Средней Азии может намеренно дестабилизироваться для отвлечения России от специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что таким образом они могут отвлечь силы России к новому очагу конфликта.

Затулин отметил, что в Средней Азии действительно есть силы, которые хотели бы втянуть Россию в свою внутриполитическую борьбу. При этом он указал, что для открытого конфликта с участием Москвы, о котором заявил руководитель Совета безопасности Киргизии, в настоящий момент нет повода.

«На данный момент я не вижу каких-то масштабных угроз, хотя хватает всякого недопонимания, двусмысленности, желания этих новых независимых государств дружить со всеми и не осложнять свои отношения ни с кем», — заявил он.

Ранее в МИД России высказались об отношениях Москвы и Бишкека на фоне череды скандалов. Как сообщили в российском посольстве в Киргизии, отношения между странами остаются на уровне углубленного стратегического партнерства.

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