В России рассказали о недопониманиях со странами Средней Азии

Депутат Затулин: У России есть недопонимания со странами Средней Азии

Между странами Средней Азии и Россией есть недопонимания, однако они не представляю большой угрозы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил , что ситуация в Средней Азии может намеренно дестабилизироваться для отвлечения России от специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что таким образом они могут отвлечь силы России к новому очагу конфликта.

Затулин отметил, что в Средней Азии действительно есть силы, которые хотели бы втянуть Россию в свою внутриполитическую борьбу. При этом он указал, что для открытого конфликта с участием Москвы, о котором заявил руководитель Совета безопасности Киргизии, в настоящий момент нет повода.

«На данный момент я не вижу каких-то масштабных угроз, хотя хватает всякого недопонимания, двусмысленности, желания этих новых независимых государств дружить со всеми и не осложнять свои отношения ни с кем», — заявил он.

Ранее в МИД России высказались об отношениях Москвы и Бишкека на фоне череды скандалов. Как сообщили в российском посольстве в Киргизии, отношения между странами остаются на уровне углубленного стратегического партнерства.