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14:44, 29 апреля 2025Экономика

В России стали выдавать меньше ипотеки на 30 лет

ЦБ: доля выдачи ипотеки на 30-31 год снизилась до 14 процентов
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля выдачи ипотечных кредитов на срок 30-31 год в России во второй половине 2024 года снизилась на 3,6 процентного пункта, до 14 процентов, сообщает Банк России.

На заемщиков, которым на момент плановой выплаты ипотеки будет 65–69 лет, пришлось 23 процента выдач в четвертом квартале 2024 года. На тех, кому будет 70-75 лет, — 18 процентов выдач. Общее число граждан с ипотекой осталось на прежнем уровне, составив 10,2 миллиона человек.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков предсказал, что цены на квартиры остановились и не будут подниматься в 2025 году. «Расти [ценам] некуда, покупательская способность у населения низкая из-за высоких ипотечных ставок, а в основном все сделки ипотечные. Количество сделок очень сильно сократилось», — пояснил эксперт.

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