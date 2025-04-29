В России заочно арестовали директора ЛГБТ-группы «Выход»

В Петербурге заочно арестовали директора ЛГБТ-группы «Выход» Воронова

В Санкт-Петербурге заочно арестовали Александра Воронова - директора ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) группы «Выход» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ему предъявлено обвинение по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Как установил суд, Александр Воронов ранее неоднократно привлекался к ответственности по статье 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Он являлся директором ЛГБТ-инициативной группы «Выход» незарегистрированным общественным объединением, которое выполняло функции иностранного агента и привлеченное к административной ответственности два раза за год.

С 1 августа 2024 года он умышлено не предоставлял в уполномоченный орган сведения, которые предусмотрены законодательством России об иностранных агентах.

Воронов объявлен в международный розыск. Срок меры пресечения два месяца начнется с даты задержания или передачи его правоохранительным органам России в случае экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в России объявили в розыск журналистку.