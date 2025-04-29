Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 29 апреля 2025Силовые структуры

В России заочно арестовали директора ЛГБТ-группы «Выход»

В Петербурге заочно арестовали директора ЛГБТ-группы «Выход» Воронова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге заочно арестовали Александра Воронова - директора ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) группы «Выход» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ему предъявлено обвинение по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Как установил суд, Александр Воронов ранее неоднократно привлекался к ответственности по статье 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Он являлся директором ЛГБТ-инициативной группы «Выход» незарегистрированным общественным объединением, которое выполняло функции иностранного агента и привлеченное к административной ответственности два раза за год.

С 1 августа 2024 года он умышлено не предоставлял в уполномоченный орган сведения, которые предусмотрены законодательством России об иностранных агентах.

Воронов объявлен в международный розыск. Срок меры пресечения два месяца начнется с даты задержания или передачи его правоохранительным органам России в случае экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в России объявили в розыск журналистку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Украинских военкомов решили отправить на фронт

    Названо число желающих приобрести дом в Крыму

    Названы способы отличить забывчивость от старческого слабоумия

    Суд приговорил обвиняемого в попытке отравления курсантов к 27 годам колонии

    Бывший солдат швейцарской гвардии рассказал о трудностях службы Папе Римскому

    Бывшего замминистра ЖКХ российского региона объявили в розыск за взятки

    Бывшему министру Мособласти избрали меру пресечения после нападения с топором на экс-жену

    Российская школьница попыталась совершить суицид после угроз мошенников

    Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости