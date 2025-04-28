В России объявили в розыск журналистку

МВД РФ объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту

МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту (признана иноагентом на территории РФ), в отношении которой московские следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Следственный комитет (СК) России 4 марта объявил о начале расследования дела против Таратуты по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

По версии следствия, не позднее 15 января 2025 года Таратута не представила в уполномоченный орган информацию, требуемую российским законодательством. Тем самым она нарушила порядок деятельности иноагента.

Юлия Таратута включена в реестр иноагентов и находится за пределами России.