Против журналистки Таратуты начали расследование из-за иноагентства

СК возбудил дело в отношении журналистки Таратуты из-за иноагентства

Московские следователи возбудили уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты (признана иноагентом на территории РФ) за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Она подозревается в совершении преступления по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

По версии следствия, не позднее 15 января 2025 года Таратута не представила в уполномоченный орган информацию, требуемую российским законодательством. Тем самым она нарушила порядок деятельности иноагента. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Юлия Таратута включена в реестр иноагентов и находится за пределами России.

В январе прокуратура Москвы потребовала привлечь ее к уголовной ответственности. В ведомстве указали, что журналистка была дважды привлечена к административной ответственности по статье 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Тем не менее с сентября по декабрь 2024 года она вновь не предоставила сведения, обязательные для иноагентов.