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13:28, 29 апреля 2025Россия

В российском городе мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой

В Обнинске мигрантка набросилась на ребенка после конфликта на спортплощадке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Обнинске мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой после конфликта с ее сыном на спортивной площадке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По данным ведомства, сначала между двумя мальчиками произошел конфликт, в который решила вмешаться мать одного из них. Мигрантка схватила металлическую банку с напитком и бросила в лицо второму ребенку. Банка порезала губу мальчику.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают участников конфликта, а также проводят судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Москве дворник-мигрант напал на десятилетнюю девочку в подъезде многоквартирного дома. Потерпевшей удалось вырваться и сбежать.

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