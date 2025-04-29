В российском городе мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой

В Обнинске мигрантка набросилась на ребенка после конфликта на спортплощадке

В Обнинске мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой после конфликта с ее сыном на спортивной площадке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По данным ведомства, сначала между двумя мальчиками произошел конфликт, в который решила вмешаться мать одного из них. Мигрантка схватила металлическую банку с напитком и бросила в лицо второму ребенку. Банка порезала губу мальчику.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают участников конфликта, а также проводят судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Москве дворник-мигрант напал на десятилетнюю девочку в подъезде многоквартирного дома. Потерпевшей удалось вырваться и сбежать.