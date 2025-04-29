В российском городе сестры-близнецы вышли замуж в один день

В Бийске сестры-близнецы зарегистрировали брак в один день

В Бийске сестры-близнецы зарегистрировали брак одновременно. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Катунь 24».

Сестры Дарья и Анастасия вышли замуж за своих возлюбленных — Егора и Артема — в один день. Две пары вместе поставили подписи в записях актов о заключении брака и обменялись кольцами.

«Егору и Артему как главам семей Матвеевых и Ратниковых вручили свидетельства о заключении брака и поздравительные адреса губернатора Алтайского края Виктора Томенко», — рассказали в управлении юстиции Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в 2024 году пары в Екатеринбурге решили массово пожениться 8 июля в День семьи, любви и верности. Ленинский отдел ЗАГСа города заявил, что на популярность даты также влияет летний период.