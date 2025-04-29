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19:22, 29 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили передававшего СБУ секретную информацию мужчину

В Калининграде осудили мужчину, передававшего СБУ секретную информацию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининграде осудили мужчину, передававшего СБУ секретную информацию. Об этом сообщает издание «Клопс» в своем Telegram-канале.

Он признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Как установил суд, житель Калининграда в период с февраля 2022 года по август 2023 года передавал сотрудникам службы безопасности Украины (СБУ) секретную информацию. Он общался через мессенджер Telegram. В своих сообщениях рассказывал о частичной мобилизации, общественно-политической обстановке, уровне экономической и продовольственной безопасности в стране.

Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что передававшего Украине данные о Крымском мосте и нефтебазе россиянина отдали под суд.

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