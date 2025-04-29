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09:55, 29 апреля 2025Мир

В США признали бессмысленность поддержки Украины

Экс-советник Макгрегор: Украина не представляет стратегической важности для США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza / Reuters

Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Возможно, мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас», — сказал экс-советник.

Также Макгрегор указал, что Россия никогда не была настоящим противником для США, назвав конфронтацию между двумя странами чепухой.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Директива коснулась оружия и боеприпасов на сумму более миллиарда долларов. Трамп также приказал министру обороны Питу Хегсету не перенаправлять на Украину оружие и технику, которые уже находились на транзитных складах в Польше.

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