В центре шведского города открыли стрельбу

В центре шведского города Уппсала произошла стрельба, три человека погибли

В центре шведского города Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает полиция страны.

По информации правоохранителей, выстрелы раздались неподалеку от площади Ваксала во вторник, 29 апреля. В настоящее время устанавливаются личности погибших, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее стрельба произошла в центре Берлина рядом с отелем Hilton. Предположительно, причиной инцидента стал спор двух человек. Уточнялось, что их разыскивает полиция.