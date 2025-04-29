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21:11, 29 апреля 2025Мир

В центре шведского города открыли стрельбу

В центре шведского города Уппсала произошла стрельба, три человека погибли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

В центре шведского города Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает полиция страны.

По информации правоохранителей, выстрелы раздались неподалеку от площади Ваксала во вторник, 29 апреля. В настоящее время устанавливаются личности погибших, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее стрельба произошла в центре Берлина рядом с отелем Hilton. Предположительно, причиной инцидента стал спор двух человек. Уточнялось, что их разыскивает полиция.

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