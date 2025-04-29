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17:45, 29 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали об ожесточенных боях у границы Днепропетровской области

Волошин: ВС РФ рвутся к границе Днепропетровской области, идут ожесточенные бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные рвутся к границе Днепропетровской области, идут ожесточенные бои. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передает издание «Укринформ».

«У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской областей [и Донецкой народной республики (ДНР)]», — сообщил Волошин.

Представитель украинской армии также рассказал, что для ВСУ неспокойной остается ситуация на ореховском направлении. По его словам, на данном участке фронта российские войска стремятся прорвать линию боевого соприкосновения и расширить плацдарм в районе Запорожья. Волошин также отметил успехи Вооруженных сил (ВС) России на херсонском направлении.

Ранее на Украине признали продвижение армии РФ в Сумской области. Украинский аналитический портал Deep State зафиксировал его в районе Басовки.

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