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11:30, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожье, один мальчик ранен
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Запорожской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школьный автобус. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Украинский БПЛА атаковал автобус с детьми, когда те ехали в школу. В результате в транспорт попали осколки, выбило стекла из задних окон.

Один школьник 2007 года рождения был ранен — он получил легкое ранение головы. Ему оказывается необходимая помощь.

Ранее, 4 февраля, в результате удара дроном ВСУ по школьному автобусу пострадали пять детей, они получили осколочные ранения. Водитель находился в тяжелом состоянии.

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