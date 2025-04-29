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20:58, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала назвал подонками некоторых уехавших из страны россиян

Ведущий Кузичев назвал подонками тех, кто уехал из России и помогал ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев высказался о россиянах, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube, он заявил, что считает предателями тех, кто, живя за рубежом, помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кузичев заявил, что среди уехавших россиян есть те, кто финансировал ВСУ или подписывал снаряды для украинской армии, которые, по его словам, использовались в атаках на российские города. «Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — высказался ведущий. Он назвал подобные шаги со стороны живущих за границей соотечественников деятельным вредом стране.

В то же время, по мнению Кузичева, россиян, кто принял решение об отъезде на эмоциях, следует «понять и простить». «Кого не оглушила новость 24 февраля 2022 года? Кого она по башке не шарахнула так, что он еще приходил в себя?» — порассуждал журналист. Ведущий также добавил, что ему жаль, что из страны уехали люди с противоположным мнением, так как из-за этого осталось меньше возможностей для диалога.

Ранее соведущий Кузичева, журналист Артем Шейнин высказался об уехавших из России журналистах. По мнению Шейнина, они хотели почувствовать себя в изгнании.

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