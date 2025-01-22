Ведущий Первого канала высказался об уехавших из России журналистах

Ведущий Шейнин: Уехавшие из РФ журналисты хотели почувствовать себя изгнанниками

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин высказался о журналистах, уехавших из России. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, запись которого доступна на Rutube, он заявил, что его коллеги хотели почувствовать себя изгнанниками.

По словам Шейнина, после начала спецоперации на Украине некоторые российские журналисты понимали, что не смогут долго оставаться в стране из-за своей позиции. «Мне кажется, многие из них этого хотели (уехать за границу — прим. «Ленты.ру»). Мне кажется, что им хотелось приехать туда обиженными изгнанниками», — выразил мнение ведущий.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала дураками артистов, уехавших из РФ. Она заявила, что считает их поведение «беснованием».

Перед этим блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о журналистах телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавших из России. Он заявил, что сотрудники СМИ «где-то прозябают в непонятной жопе, платят свои европейские налоги и получают свои копейки за Telegram-рекламу».