Военблогер сообщил о прилетах «Гераней» и взрывах в нескольких городах Украины

Военблогер Рожин сообщил о прилетах «Гераней» в Харькове и Днепропетровске

В Харькове и Днепропетровске сообщают о прилетах «Гераней» и взрывах. На это обратил внимание военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Под вечер сообщают о прилетах "Гераней" в Харькове. Зафиксировано около 16 взрывов. (...) После прилетов по Харькову пошли прилеты по Днепропетровску», — уточнил он.

Рожин добавил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время «выглядит достаточно тухло», а также указал на ее серьезный уровень истощения.

Подпольщик Сергей Лебедев также сообщил о прилетах в Харькове. «Прилетело в Шевченковский и Слободской районы. Взрывы также слышны на Основе, два прилетело на ХТЗ [Харьковский тракторный завод]», — добавил он.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал, что Украина подверглась атаке дронов. Незадолго до этого украинское издание «Общественное» проинформировало о взрывах в Днепропетровске.